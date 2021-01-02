В пятницу, 1 января, Астон Вилла поехала на выезд в гости к Манчестер Юнайтед в рамках 17-го тура АПЛ. Хозяева праздновали успех во встрече.

МЮ – Астон Вилла 2:1

Голы: Марсьяль, 40, Фернандеш, 61 (п) – Траоре, 58

Первыми остроту создали хозяева. Марсьяль осмелился пробить с дальней дистанции, но вратарь Астон Виллы показал феноменальное мастерство и отразил безумный удар, пишет 24 канал.

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Поединок равных клубов

МЮ значительно превалировал над соперником на футбольном поле, что принесло желанный результат. Марсьяль откликнулся на прострел с фланга, сыграл на опережение и головой перевел мяч в ворота – 1:0. Гол в раздевалку. Свисток арбитра на перерыв зафиксировал минимальную победу в первом тайме.

Ответ от гостей был не менее острым, но не принес нужный результат. Уоткинс выпрыгнул выше своего опекуна и пробил головой. Голкипер Де Хеа был на месте и в прекрасном прыжке перевел мяч на угловой.

На 58-й минуте быстрый розыгрыш штрафного Астон Виллы позволил сравнять счет. Игрок гостей отдал острую передачу в штрафную хозяев, Луиз остроумно пропустил мяч на дальнюю штангу, где находился Траоре. Нападающий мастерски обработал мяч и легко стал победителем в дуэли с голкипером – 1:1.

Недолго радовались гости равному счету. Уже через три минут "красные дьяволы" вновь вели во встрече. Луиз сфолил в своей штрафной на Погба – пенальти. К отметке подошел Фернандеш, голкипер угадал направление удара, но не сумел дотянуться – 2:1.

На этом Фернандес не остановился и мог оформить дубль в короткий промежуток времени. Полузащитник осмелился нанести удар с дальнего расстояния. Такое решение было удачным – голкипер кончиками пальцев отбил выстрел в классном сейве.

Больше команды не смогли создать чего-то голевого. Свисток судьи – 2:1 в пользу МЮ.

Этот успех позволил МЮ вплотную приблизиться к лидеру Ливерпулю. У обеих команд по 33 очка. Астон Вилла – 6-ая, в ее активе 26 пунктов.

МЮ – Астон Вилла: видеообзор