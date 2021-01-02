Голкіпер Де Хеа побив рекорд легенди МЮ Кіна, який тримався 15 років
Іспанський страж воріт МЮ Давид Де Хеа провів черговий вдалий матч за "червоних дияволів" та долучився до перемоги. У цій грі воротар побив рекорд Роя Кіна.
У рамках 17-го туру Давид Де Хеа посів місце у рамці воріт МЮ у грі проти Астон Вілли. Іспанцю лише одного разу довелось виймати м'яч з власних володінь, що принесло звитягу "червоним дияволам" з рахунком 2:1. Цей матч став для голкіпера збірної Іспанії 327-м у футболці МЮ в АПЛ, повідомляє The Daily Star.
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Воротарю вдалось перевершити рекорд легенди МЮ Роя Кіна. У активі капітана "манкуніанців" було 326 поєдинків. Таке досягнення серед гравців клубу не з Великої Британії протрималось довгих 15 років.
За загальною кількістю ігор у складі команди з Манчестера Кін досі попереду. У всіх турнірах Рой зіграв за МЮ 480 зустрічей. Натомість Де Хеа провів за "червоних" 424 матчі.
Наголосимо, що серед усіх футболістів МЮ іспанський голкіпер посідає 5 сходинку за кількістю матчів в АПЛ.
Кому поступається Де Хеа?
- Раян Гіггз – 632
- Пол Скоулз – 499
- Гарі Невілл – 400
- Вейн Руні – 393
- Давид Де Хеа – 327
- У 2011 році голкіпер приєднався до МЮ. Відразу завоював місце у рамці воріт "червоних дияволів". Здобув низку трофеїв та став переможцем Ліги Європи у сезоні-2016/17.
- У грудні 2020-го року Де Хеа побив перевершив показник легенди клубу Едвіна ван дер Сара у рейтингу за кількістю поєдинків у єврокубках. У активі іспанця 58 зустрічей, а от у нідерландця 57 матчів.
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