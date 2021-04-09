Кумедний гол Роми

Першими рахунок у матчі відкрили господарі, голом на 39-й хвилині відзначився Деві Классен. На перерву команди пішли за мінімальної переваги Аякса у рахунку.

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По перерві команда Паулу Фонсеки кинулась зрівнювати цифри на табло. На 57-й хвилині їм вдалось це зробити. Рома заробила небезпечний штрафний, який взявся виконувати Пеллегріні. Його удар начебто парирував голкіпер, але невпевнено зіграв та закинув м'яч у власні ворота.

Такий гол став справжнім жахом для стража володінь команди з Нідерландів. Хоча результативний постріл таки записали на Пеллегріні. Для нього цей гольовий удар став другим у 9 зустрічах Ліги Європи у цьому сезоні.

Після цього "вовки" відчули смак перемоги. На 87-й хвилині Рожер Ібаньєс вивів Рому вперед у поєдинку.

Рома переграла Аякс на виїзді. Тепер підопічним Фонсеки потрібно втримати виїзну перемогу та дати гідний бій супернику у матчі-відповіді, який відбудеться у Римі вже 15 квітня.

Відео курйозного голу Роми