Арсенал – Славия 1:1

Голы: Пепе, 86 – Голеш, 90+4

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Арсенал подошел к этому матчу в статусе фаворита противостояния. Но первый опасный момент создали гости. Провод нашел хорошую позицию для удара из пределов штрафной – мяч пролетел над перекладиной.

На 29-й минуте Сака упустил прекрасную возможность открыть счет во встрече. Седьмой номер Арсенала ворвался в штрафную, но не реализовал выход один на один с голкипером, пробив мимо створа.

Уже в конце тайма центральный защитник "канониров" Холдинг подключился к атаке, но его удар головой в эффектном прыжке парировал вратарь Славии. На перерыв команды ушли при нулевом счете. На 63-й минуте Ляказетт с убийственной позиции попал в крестовину.

Первого гола во встрече пришлось ждать аж до 86-й минуты. Снова стремительная атака удалась лондонским футболистам. Пепе подключился к контратаке, продавил опекуна и мастерски пробил мимо голкипера – 1:0.

Казалось, что игроки Микеля Артеты выйдут победителями в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, но гости проявили характер и вырвали ничью. На 90+4 минуте Голеш удачно сыграл на дальней штанге после подачи с углового и сравнял счет – 1:1.

Арсенал и Славия не смогли определить победителя встречи. Ответный матч состоится 15 апреля.

Арсенал – Славия видеообзор