Украинский голкипер отдал голевую передачу через все поле в Лиге Европы
Молдавский Шериф начал групповой раунд Лиги Европы выездным матчем против Оммонии. В составах обеих команд выступают украинские футболисты.
Неожиданная результативная передача
Максим Коваль занял место в ворота Шерифа, а Роман Безус начал поединок со скамейки запасных Омонии. Уже на 2-й минуте счет стал 0:1 в пользу гостей из Молдовы, пишет 24 канал.
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Не обошлось без участия украинского голкипера. Дальнее выбивание от Коваля превратилось в ассист в нигерийца Рашида Ибрагима Аканби, который стал автором первого гола во встрече. Вот так просто Максим стал адресатом голевой передачи.
После перерыва Шериф удвоил преимущество благодаря точному удару с пенальти от Ияи Белл Атьемвена – 0:2. А уже после экватора встречи третий гол в ворота Омонии забил Мухаммед Диоп.
Коваль оставил свои владения "на замке" – 0:3, убедительная победа Шерифа. Молдавский клуб вместе с испанским Реал Сосьедад по победам стартовали в групповом раунде Лиги Европы.
Безус появился на поле на 82-й минуте, а уже через четыре минуты получил желтую карточку.
Что известно о переходе Коваля в Шериф
- В середине августа 2022 Шериф усилился украинским голкипером. До переезда в Молдову Коваль поиграл за ряд украинских клубов, имеет зарубежный опыт в Оденсе (Дания), Депортиво (Испания) и Аль-Фатеху (Саудовская Аравия).
- Он перешел в Шериф на правах свободного агента, потому достался новому клубу совершенно бесплатно.
- За Шериф провел 3 матча, в которых пропустил 3 гола.