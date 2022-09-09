Неожиданная результативная передача

Максим Коваль занял место в ворота Шерифа, а Роман Безус начал поединок со скамейки запасных Омонии. Уже на 2-й минуте счет стал 0:1 в пользу гостей из Молдовы, пишет 24 канал.

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Не обошлось без участия украинского голкипера. Дальнее выбивание от Коваля превратилось в ассист в нигерийца Рашида Ибрагима Аканби, который стал автором первого гола во встрече. Вот так просто Максим стал адресатом голевой передачи.

После перерыва Шериф удвоил преимущество благодаря точному удару с пенальти от Ияи Белл Атьемвена – 0:2. А уже после экватора встречи третий гол в ворота Омонии забил Мухаммед Диоп.

Коваль оставил свои владения "на замке" – 0:3, убедительная победа Шерифа. Молдавский клуб вместе с испанским Реал Сосьедад по победам стартовали в групповом раунде Лиги Европы.

Безус появился на поле на 82-й минуте, а уже через четыре минуты получил желтую карточку.

Что известно о переходе Коваля в Шериф