Несподівана результативна передача

Максим Коваль зайняв місце у рамці воріт Шерифа, а Роман Безус розпочав поєдинок із лави запасних Омонії. Вже на 2-й хвилині рахунок став 0:1 на користь гостей із Молдови, пише 24 канал.

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Не обійшлось без участі українського голкіпера. Далеке вибивання від Коваля перетворилось в асист на нігерійця Рашида Ібрагіма Аканбі, який став автором першого голу у зустрічі. Ось так легко Максим став адресатом гольової передачі.

По перерві Шериф подвоїв перевагу завдяки точному удару з пенальті від Іяї Білів Атьємвена – 0:2. А вже після екватора зустрічі третій гол у ворота Омонії забив Мухамед Діоп.

Коваль залишив свої володіння "на замку" – 0:3, переконлива перемога Шерифа. Молдовський клуб разом із іспанським Реал Сосьєдадом зі звитяг стартували у груповому раунді Ліги Європи.

Безус з'явився на полі на 82-й хвилині, а вже через чотири хвилини отримав жовту картку.

Що відомо про перехід Коваля у Шериф