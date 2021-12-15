Голевая машина: Левандовски повторил еще один вечный рекорд Герда Мюллера
Источник:24 канал
Нападающий Баварии Роберт Левандовски продолжает ломать рекорд. Забивной форвард Баварии добрался до еще одного легендарного рекорда выдающегося в прошлом футболиста Герда Мюллера.
Левандовский сломал еще один рекорд Мюллера
Бавария Левандовского 14 декабря сыграла на выезде против Штутгарта и выиграла матч со счетом 0:5. В этой игре Левандовский отличился двумя голами.
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В календарном 2021 году на счету поляка 42 гола в чемпионате Германии. Тем самым Роберт повторил рекорд Герда Мюллера, установленного в 1972 году.
Левандовский все еще может превзойти достижение Мюллера, ведь до конца 2021-го есть шанс провести еще одну игру и забить рекордный гол.
В пятницу, 17 декабря, Бавария дома сыграет последний матч года против Вольфсбурга в 17-м туре чемпионата Германии.
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В 2021 году Левандовский побил невероятный рекорд Мюллера
- В предыдущем сезоне нападающий Баварии сперва повторил достижение, которое Герд Мюллер установил в 1972 году.
- Легенда Баварии за один сезон Бундеслиги забил 40 голов.
- В последнем туре Бундеслиги Левандовски забил гол Аугсбурга на 90-й минуте игры. Роберт забил рекордный 41-й гол и превзошел достижение Мюллера.
- В нынешнем сезоне 33-летний голеадор отстает от своего графика. В предварительном розыгрыше Бундеслиги после 16 туров Левандовски имел на счету 21 гол.