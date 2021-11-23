Поляк продолжил свою голевую серию в рамках главного евротурнира до 9 матчей. Это вторая похожая серия Роберта в карьере. Раньше такого не делал никто.
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Динамо – Бавария: коротко о матче
- Динамо проиграло мюнхенской Баварии. Встреча в столице Украины на стадионе НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:2.
- "Бело-синие" неплохо начали игру и на равных противостояли в дебюте фаворита группы, однако на 14-й минуте пропустили необязательный гол. Роберт Левандовски сверхкрасивым ударом в падении через себя отправил мяч в угол ворот Георгия Бущана, удачно подстерег сферу в штрафной Динамо.
- В конце первого тайма произошел неоднозначный эпизод. Люка Эрнандес в своей штрафной сбил Виталия Буяльского, но судьи даже после просмотра повтора момента пенальти не назначили. И сразу гости забили второй мяч. Кингсли Коман вблизи расстрелял Бущана после классной комбинации в исполнении чемпиона Германии.
- Но на 70-й минуте "бело-синие" забили. Цыганков вывел Дениса Гармаша лицом к лицу с Нойером, и Денис пробил мимо вратаря немцев.
- Динамо с 1 очком в активе продолжает занимать последнее место в группе. Бавария лидирует, набрав 15 баллов. Барселона (6 очков) – вторая, Бенфика (4) – третья.