Левандовський зламав ще один рекорд Мюллера

Баварія Левандовського 14-го грудня зіграла на виїзді проти Штутгарта й виграла матч з рахунком 0:5. У цій грі Левандовський відзначився двома голами.

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У календарному 2021 році на рахунку поляка 42 голи у чемпіонаті Німеччини. Тим самим Роберт повторив рекорд Герда Мюллера, який був встановлений у 1972 році.

Левандовський все ще може перевершити досягнення Мюллера, адже до кінця 2021-го має шанс провести ще одну гру та забити рекордний гол.

У п'ятницю, 17-го грудня, Баварія вдома зіграє останній матч року проти Вольфсбурга у 17-у турі чемпіонату Німеччини.

Штутгарт – Баварія відеоогляд

У 2021 році Левандовський побив неймовірний рекорд Мюллера