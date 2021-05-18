Рекорд держался 49 лет

Левандовский в 33 туре Бундеслиги с пенальти отличился в воротах Фрайбурга. Это был 40 гол для Левандовского в Бундеслиге.

К теме Левандовский повторил вечный рекорд Герда Мюллера

Рекорд Мюллера держался с сезона 1971/1972. Тогда он также забил 40 голов в составе Баварии. Кроме Левандовского и Мюллера, больше никто не забивал 40 голов за сезон.

У Левандовского будет шанс побить рекорд уже 22 мая. Бавария в 34 туре примет Аугсбург.

Специально к повторению рекорда Бавария опубликовала видео всех 40 голов Левандовского и Мюллера.

Что интересно, в сезоне-2020/2021 Бавария забила 94 гола и стала чемпионом Германии. На счету Левандовского почти половина мячей. В активе нападающего еще 7 результативных передач.

В сезоне, когда рекорд устанавливал Мюллер, Бавария забила 101 гол и также выиграла чемпионат.

Смотрите видео 40 голов Левандовского и Мюллера