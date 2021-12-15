Левандовский сломал еще один рекорд Мюллера

Бавария Левандовского 14 декабря сыграла на выезде против Штутгарта и выиграла матч со счетом 0:5. В этой игре Левандовский отличился двумя голами.

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В календарном 2021 году на счету поляка 42 гола в чемпионате Германии. Тем самым Роберт повторил рекорд Герда Мюллера, установленного в 1972 году.

Левандовский все еще может превзойти достижение Мюллера, ведь до конца 2021-го есть шанс провести еще одну игру и забить рекордный гол.

В пятницу, 17 декабря, Бавария дома сыграет последний матч года против Вольфсбурга в 17-м туре чемпионата Германии.

Штутгарт – Бавария видеообзор

В 2021 году Левандовский побил невероятный рекорд Мюллера