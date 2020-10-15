Итальянское издание Tuttosport, которое вручает премию Golden Boy, опубликовало финальный список претендентов на звание лучшего молодого футболиста. Из борьбы выбыли представители украинского футбола.

Tuttosport опубликовало список из 20 футболистов, которые поборются за награду Golden Boy. Об этом сообщает 24 канал.

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Полный список номинантов премии Golden Boy

Митчелл Баккер – 20 лет (ПСЖ, Франция).

Эдуардо Каваминга – 17 лет ("Ренн", Франция).

Джонатан Дэвид – 19 лет ("Лилль", Франция)

Альфонсо Дэвис – 19 лет ("Бавария", Германия)

Сержиньо Дест – 19 лет ("Барселона", Испания)

Фабио Сильва – 18 лет ("Вулверхэмптон", Англия)

Ансу Фати – 17 лет ("Барселона", Испания)

Филл Фоден – 20 лет ("Манчестер Сити", Англия)

Райан Гравенберх – 18 лет ("Аякс", Нидерланды)

Мейсон Гринвуд – 18 лет ("Манчестер Юнайтед", Англия)

Эрлинг Холланд – 20 лет ("Боруссия" Дортмунд, Германия)

Джеймс Хадсон Одои – 19 лет ("Челси", Англия)

Деян Кулусевски – 20 лет ("Ювентус", Италия)

Родриго – 19 лет ("Реал", Испания)

Бакайо Сака – 19 лет ("Арсенал", Англия)

Джейдон Санчо – 20 лет ("Боруссия" Дортмунд, Германия)

Доминик Собослаи – 19 лет ("Ред Булл" Зальцбург, Австрия)

Сандро Тонали – 20 лет ("Милан", Италия)

Ферран Торрес – 20 лет ("Манчестер Сити", Англия)

Винисиус Жуниор – 20 лет ("Реал Мадрид", Испания)

Украинцев в этом списке нет. Среди представителей чемпионата Украины в предыдущих списках были Георгий Цитаишвили из "Динамо", а также Тете из "Шахтера".

Впоследствии список сократили, и Цитаишвили и Тете из него выбыли. Зато в списке появились Владислав Супряга из "Динамо" и Маркос Антонио из "Шахтера".

Проголосовать за победителя премии Golden Boy может каждый желающий на сайте Tuttosport.