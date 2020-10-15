Італійське видання Tuttosport, яке вручає премію Golden Boy, опублікувало фінальний список претендентів на звання найкращого молодого футболіста. З боротьби вибули представники українського футболу.

Tuttosport опублікувало список з 20 футболістів, які поборються за нагороду Golden Boy. Про це повідомляє 24 канал.

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Повний список номінантів премії Golden Boy

Мітчелл Баккер – 20 років (ПСЖ, Франція). Едуардо Кавамінга – 17 років ("Ренн", Франція). Джонатан Девід – 19 років ("Лілль", Франція) Альфонсо Девіс – 19 років ("Баварія", Німеччина) Сержинйьо Дест – 19 років ("Барселона", Іспанія) Фабіо Сільва – 18 років ("Вулверхемптон", Англія) Ансу Фаті – 17 років ("Барселона", Іспанія) Філл Фоден – 20 років ("Манчестер Сіті", Англія) Раян Гравенберх – 18 років ("Аякс", Нідерланди) Мейсон Грінвуд – 18 років ("Манчестер Юнайтед", Англія) Ерлінг Голланд – 20 років ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина) Джеймс Хадсон-Одої – 19 років ("Челсі", Англія) Деян Кулусевські – 20 років ("Ювентус", Італія) Родріго – 19 років ("Реал", Іспанія) Бакайо Сака – 19 років ("Арсенал", Англія) Джейдон Санчо – 20 років ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина) Домінік Собослаї – 19 років ("Ред Булл" Зальцбург, Австрія) Сандро Тоналі – 20 років ("Мілан", Італія) Ферран Торрес – 20 років ("Манчестер Сіті", Англія) Вінісіус Жуніор – 20 років ("Реал Мадрид", Іспанія)

Українців у цьому списку немає. Серед представників чемпіонату України у попередніх списках були Георгій Цитаїшвілі з "Динамо", а також Тете з "Шахтаря".

Згодом список скоротили й Цитаїшвілі й Тете з нього вибули. Натомість у списку з'явилися Владислав Супряга з "Динамо" та Маркос Антоніо з "Шахтаря".

Проголосувати за переможця премії Golden Boy може кожен охочий на сайті Tuttosport.