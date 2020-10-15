Golden Boy-2020: українці вибули з боротьби на нагороду – фінальний список
Італійське видання Tuttosport, яке вручає премію Golden Boy, опублікувало фінальний список претендентів на звання найкращого молодого футболіста. З боротьби вибули представники українського футболу.
Tuttosport опублікувало список з 20 футболістів, які поборються за нагороду Golden Boy. Про це повідомляє 24 канал.
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Повний список номінантів премії Golden Boy
- Мітчелл Баккер – 20 років (ПСЖ, Франція).
- Едуардо Кавамінга – 17 років ("Ренн", Франція).
- Джонатан Девід – 19 років ("Лілль", Франція)
- Альфонсо Девіс – 19 років ("Баварія", Німеччина)
- Сержинйьо Дест – 19 років ("Барселона", Іспанія)
- Фабіо Сільва – 18 років ("Вулверхемптон", Англія)
- Ансу Фаті – 17 років ("Барселона", Іспанія)
- Філл Фоден – 20 років ("Манчестер Сіті", Англія)
- Раян Гравенберх – 18 років ("Аякс", Нідерланди)
- Мейсон Грінвуд – 18 років ("Манчестер Юнайтед", Англія)
- Ерлінг Голланд – 20 років ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина)
- Джеймс Хадсон-Одої – 19 років ("Челсі", Англія)
- Деян Кулусевські – 20 років ("Ювентус", Італія)
- Родріго – 19 років ("Реал", Іспанія)
- Бакайо Сака – 19 років ("Арсенал", Англія)
- Джейдон Санчо – 20 років ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина)
- Домінік Собослаї – 19 років ("Ред Булл" Зальцбург, Австрія)
- Сандро Тоналі – 20 років ("Мілан", Італія)
- Ферран Торрес – 20 років ("Манчестер Сіті", Англія)
- Вінісіус Жуніор – 20 років ("Реал Мадрид", Іспанія)
Українців у цьому списку немає. Серед представників чемпіонату України у попередніх списках були Георгій Цитаїшвілі з "Динамо", а також Тете з "Шахтаря".
Згодом список скоротили й Цитаїшвілі й Тете з нього вибули. Натомість у списку з'явилися Владислав Супряга з "Динамо" та Маркос Антоніо з "Шахтаря".
Проголосувати за переможця премії Golden Boy може кожен охочий на сайті Tuttosport.