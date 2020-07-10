Зозуля прервал сухую серию и спас "Альбасете" от поражения: видео
В 39 туре второго по силе дивизиона Испании "Альбасете" Романа Зозули принимал "Спортинг". Украинец приложил усилия, чтобы вырвать ничью в матче.
Украинский нападающий Роман Зозуля начал игру со стартовых минут, пишет 24 канал.
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Решающий удар украинца
На 22-й минуте счет встречи открыли гости. Результативный удар в активе Гарсии. Сравнять счет хозяевам удалось аж на 69-й минуте.
Украинский форвард во втором тайме сравнял счет, замкнув подачу головой – 1:1.
Экс-форвард сборной Украины мог забить еще раньше, но его гол был отменен из-за офсайда.
Добавим, что последний раз Зозуля забивал еще в ноябре прошлого года. В целом его сухая серия длилась свыше 1900 минут. Этот гол – четвертый для Романа в этом сезоне. В прошлом чемпионате украинец 11 раз огорчал голкиперов.
Также в активе Зозули 2 ассиста. За 3 тура до завершения чемпионата "Альбасете" занимает 18 место Сегунды, оторвавшись от зоны вылета всего на 1 пункт.
Видеообзор матча "Альбасете" – "Спортинг"
- Роман Зозуля подписал контракт с испанским клубом в 2017 году.
- В ноябре 2019 года представители "Альбасете" проводили опрос среди болельщиков, по результатам лучшим игроком клуба был признан Роман Зозуля.
- У футболиста продолжается конфликт с болельщиками "Райо Вальекано", который длится еще с 2017 года, когда украинский футболист должен был перейти в этот клуб на правах аренды из "Бетиса", но против трансфера выступили фанаты, которые обвинили игрока в нацистских взглядах за поддержку украинской армии.