В 39 туре второго по силе дивизиона Испании "Альбасете" Романа Зозули принимал "Спортинг". Украинец приложил усилия, чтобы вырвать ничью в матче.

Украинский нападающий Роман Зозуля начал игру со стартовых минут, пишет 24 канал.

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Решающий удар украинца

На 22-й минуте счет встречи открыли гости. Результативный удар в активе Гарсии. Сравнять счет хозяевам удалось аж на 69-й минуте.

Украинский форвард во втором тайме сравнял счет, замкнув подачу головой – 1:1.

Экс-форвард сборной Украины мог забить еще раньше, но его гол был отменен из-за офсайда.

Добавим, что последний раз Зозуля забивал еще в ноябре прошлого года. В целом его сухая серия длилась свыше 1900 минут. Этот гол – четвертый для Романа в этом сезоне. В прошлом чемпионате украинец 11 раз огорчал голкиперов.

Также в активе Зозули 2 ассиста. За 3 тура до завершения чемпионата "Альбасете" занимает 18 место Сегунды, оторвавшись от зоны вылета всего на 1 пункт.

Видеообзор матча "Альбасете" – "Спортинг"