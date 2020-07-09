В 31-м туре чемпионата Турции встретились "Ризеспор" и "Кайсериспор". Примечательно, что в составе обеих команд играет много украинцев.

Ризеспор – Кайсериспор 3:2

Голы: Саму, 11, Гармаш, 90+2, Фернандес, 90+3 – Анджело, 32, Кравец, 87 (пен)

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"Ризеспор" (за который выступают украинцы Денис Гармаш, Андрей Борячук и Николай Морозюк) обыграл "Кайсериспор" (с Артемом Кравцом) со счетом 3:2.

В основе вышел только игрок команды гостей Артем Кравец, а Денис Гармаш и Андрей Борячук появились на поле у хозяев во втором тайме. А вот Николай Морозюк не попал в заявку на игру.

На 86-й минуте Артем Кравец забил свой 6-й гол в чемпионате, реализовав пенальти и выведя свою команду вперед (2:1).

Однако в компенсированное время Денис Гармаш сравнял счет ударом пятки, а точный удар Фернандеса принес волевую победу "Ризеспору" (3:2).

Ризеспор – Кайсериспор видеообзор матча