У 39 турі другого за силою дивізіону Іспанії "Альбасете" Романа Зозулі приймав "Спортінг". Українець доклав зусиль, щоб вирвати нічию у матчі.

Український нападник Роман Зозуля розпочав гру зі стартових хвилин, пише 24 канал.

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Вирішальний удар українця

На 22-й хвилині рахунок зустрічі відкрили гості. Результативний удар у активі Гарсії. Зрівняти рахунок господарям вдалось аж на 69-й хвилині.

Український форвард в другому таймі зрівняв рахунок, замкнувши подачу головою – 1:1.

Ексфорвард збірної України міг забити ще раніше, але його гол був скасований через офсайд.

Додамо, що востаннє Зозуля забивав ще в листопаді минулого року. Загалом його суха серія тривала понад 1900 хвилин. Цей гол – четвертий для Романа у цьому сезоні. Минулого чемпіонату українець 11 разів засмучував голкіперів.

Також у активі Зозулі 2 асисти. За 3 тури до завершення чемпіонату "Альбасете" посідає 18 місце Сегунди, відірвавшись від зони вильоту лише на 1 пункт.

Відеоогляд матчу "Альбасете" – "Спортінг"