Зозуля перервав суху серію та врятував "Альбасете" від поразки: відео
У 39 турі другого за силою дивізіону Іспанії "Альбасете" Романа Зозулі приймав "Спортінг". Українець доклав зусиль, щоб вирвати нічию у матчі.
Український нападник Роман Зозуля розпочав гру зі стартових хвилин, пише 24 канал.
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Вирішальний удар українця
На 22-й хвилині рахунок зустрічі відкрили гості. Результативний удар у активі Гарсії. Зрівняти рахунок господарям вдалось аж на 69-й хвилині.
Український форвард в другому таймі зрівняв рахунок, замкнувши подачу головою – 1:1.
Ексфорвард збірної України міг забити ще раніше, але його гол був скасований через офсайд.
Додамо, що востаннє Зозуля забивав ще в листопаді минулого року. Загалом його суха серія тривала понад 1900 хвилин. Цей гол – четвертий для Романа у цьому сезоні. Минулого чемпіонату українець 11 разів засмучував голкіперів.
Також у активі Зозулі 2 асисти. За 3 тури до завершення чемпіонату "Альбасете" посідає 18 місце Сегунди, відірвавшись від зони вильоту лише на 1 пункт.
Відеоогляд матчу "Альбасете" – "Спортінг"
- Роман Зозуля підписав контракт з іспанським клубом у 2017 році.
- У листопаді 2019 року представники "Альбасете" проводили опитування серед вболівальників, за результатами найкращим гравцем клубу було визнано Романа Зозулю.
- У футболіста далі триває конфлікт із вболівальниками "Райо Вальєкано", який триває ще з 2017 року, коли український футболіст повинен був перейти в цей клуб на правах оренди з "Бетіса", але проти трансферу виступили фанати, які звинуватили гравця у нацистських поглядах за підтримку української армії.