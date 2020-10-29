Гол в ворота "Динамо" претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов: видео
Венгерский "Ференцварош" 28-го октября вырвал ничью в матче против киевского "Динамо" (2:2). Первый гол "фради" в ворота Дениса Бойко претендует на звание лучшего во 2-м туре Лиги чемпионов.
На 59-й минуте матча "Ференцварош" – "Динамо" в воротах киевлян отличился Токмак Нгуен, пишет 24 канал. Защитники "Динамо" оставили норвежца самого и тот красивым ударом не оставил шансов Денису Бойко.
Как это было: "Динамо" в напряженном матче упустило победу над "Ференцварошем": видео
Смотрите видео гола Нгуена в ворота "Динамо"
Топ-4 гола второго тура Лиги чемпионов
Конкуренцию Нгуену составят голы трех футболистов:
- точный удар хавбека "Баварии" Йозуа Киммиха в ворота московского "Локомотива";
- гол Маркуса Тюрам из "Боруссии" М мадридскому "Реалу";
- сольный проход и точный удар Дувана Сапаты из "Аталанты" амстердамскому "Аяксу".