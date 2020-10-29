Гол в ворота "Динамо" претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов: видео / fcdynamo.kiev.ua

Венгерский "Ференцварош" 28-го октября вырвал ничью в матче против киевского "Динамо" (2:2). Первый гол "фради" в ворота Дениса Бойко претендует на звание лучшего во 2-м туре Лиги чемпионов.