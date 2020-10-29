Гол у ворота "Динамо" претендує на звання найкращого у Лізі чемпіонів: відео
Угорський "Ференцварош" 28-го жовтня вирвав нічию у матчі проти київського "Динамо" (2:2). Перший гол "фраді" у ворота Дениса Бойка претендує на звання найкращого у 2-у турі Ліги чемпіонів.
На 59-й хвилині матчу "Ференцварош" – "Динамо" у воротах киян відзначився Токмак Нгуен, пише 24 канал. Оборонці "Динамо" залишили норвежця самого і той красивим ударом не залишив шансів Денису Бойку.
Як це було: "Динамо" у напруженому матчі втратило перемогу над "Ференцварошем": відео
Дивіться відео голу Нгуена у ворота "Динамо"
Топ-4 голи другого туру Ліги чемпіонів
Конкуренцію Нгуену складуть голи трьох футболістів:
- влучний удар хавбека "Баварії" Йозуа Кімміха у ворота московського "Локомотива";
- гол Маркуса Тюрама з "Боруссії" М мадридському "Реалу";
- сольний прохід та точний удар Дувана Сапати з "Аталанти" амстердамському "Аяксу".