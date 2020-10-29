Гол у ворота "Динамо" претендує на звання найкращого у Лізі чемпіонів: відео / fcdynamo.kiev.ua

Угорський "Ференцварош" 28-го жовтня вирвав нічию у матчі проти київського "Динамо" (2:2). Перший гол "фраді" у ворота Дениса Бойка претендує на звання найкращого у 2-у турі Ліги чемпіонів.