Самым оплачиваемым спортсменом всех времен стал баскетболист Майкл Джордан. А вот самые популярные представители футбола заняли пятую и седьмую строчку рейтинга.

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Денежные гиганты спорта

Иностранное спортивное издание обнародовало рейтинг спортсменов, которые положили в свои карманы больше средств. В указанные суммы учли деньги, которые спортсмены получали за свои выступления. Также суммы, которые спортсмены получали из дополнительных доходов, спонсорских соглашений и сотрудничества с коммерческими брендами с начала карьеры до 2022 года.

Самым высокооплачиваемым спортсменом стал бывший баскетболист Майкл Джордан – 3,3 млрд долларов. А вот самые популярные футболисты Криштинау Роналду и Лионель Месси не попали на пьедестал почета. Легендарные игроки заняли пятое и седьмое место рейтинга соответственно. Пространство между американским баскетболистом и португальским футболистом заняли представители гольфа.

Топ-15 самых оплачиваемых спортсменов в истории

  • Майкл Джордан (США, баскетбол) – 3,3 миллиарда долларов.
  • Тайгер Вудс (США, гольф) – 2,5 миллиарда долларов.
  • Арнольд Палмер (США, гольф) – 1,7 миллиарда долларов.
  • Джек Никлас (США, гольф) – 1,63 миллиарда долларов.
  • Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 1,58 миллиарда долларов.
  • Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 1,53 миллиарда долларов.
  • Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 1,48 миллиарда долларов.
  • Флойд Мейвезер (США, бокс) – 1,41 миллиарда долларов.
  • Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 1,38 миллиарда долларов.
  • Фил Микелсон (США, гольф) – 1,36 миллиарда долларов.
  • Михаэль Шумахер (Германия, автоспорт) – 1,31 миллиарда долларов.
  • Дэвид Бекхэм (Англия, футбол) – 1,28 миллиарда долларов.
  • Кобе Брайант (США, баскетбол) – 1,05 миллиарда долларов.
  • Шакил О'Нил (США, баскетбол) – 1,05 миллиарда долларов.
  • Грег Норман (Австралия, гольф) – 1 миллиард долларов.