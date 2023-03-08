Самым оплачиваемым спортсменом всех времен стал баскетболист Майкл Джордан. А вот самые популярные представители футбола заняли пятую и седьмую строчку рейтинга.

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Денежные гиганты спорта

Иностранное спортивное издание обнародовало рейтинг спортсменов, которые положили в свои карманы больше средств. В указанные суммы учли деньги, которые спортсмены получали за свои выступления. Также суммы, которые спортсмены получали из дополнительных доходов, спонсорских соглашений и сотрудничества с коммерческими брендами с начала карьеры до 2022 года.

Самым высокооплачиваемым спортсменом стал бывший баскетболист Майкл Джордан – 3,3 млрд долларов. А вот самые популярные футболисты Криштинау Роналду и Лионель Месси не попали на пьедестал почета. Легендарные игроки заняли пятое и седьмое место рейтинга соответственно. Пространство между американским баскетболистом и португальским футболистом заняли представители гольфа.

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