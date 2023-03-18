Наприкінці минулого року Кріштіану Роналду вирішив залишити Європу. Ексфорвард Манчестер Юнайтед підписав контракт з Аль-Насром із Саудівської Аравії, пише 24 канал.
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Португалець одразу ж почав запалювати. У десяти іграх CR7 забив 9 голів та віддав дві результативні передачі. В останньому матчі його Аль-Наср протистояв вдома аутсайдеру чемпіонату – команді Абха.
Господарі були близькі до провалу. В середині першого тайму Аль-Наср пропустив і цей мінімальний рахунок тримався майже до закінчення матчу. Втім одним з рятівників "синьо-жовтих" став як раз Роналду.
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На 78 хвилині Кріштіану підійшов до виконання штрафного удару. Нападник завдав потужного удару метрів з 30-ти, пробивши кіпера гостей. Цей м'яч дозволив Аль-Насру зрівняти рахунок, а вже перед компенсованим часом господарі отримали право на пенальті.
Відеоогляд матчу Аль-Наср – Абха:
До позначки підійшов не Роналду, а Таліска і реалізував удар. Тріумф дозволив Аль-Насру залишитись на другому місці у турнірній таблиці, в одному балі позаду Аль-Іттіхада.