Наприкінці минулого року Кріштіану Роналду вирішив залишити Європу. Ексфорвард Манчестер Юнайтед підписав контракт з Аль-Насром із Саудівської Аравії, пише 24 канал.

До теми Найоплачуваніші спортсмени в історії: Кріштіану Роналду тільки на п'ятому місці в списку Португалець одразу ж почав запалювати. У десяти іграх CR7 забив 9 голів та віддав дві результативні передачі. В останньому матчі його Аль-Наср протистояв вдома аутсайдеру чемпіонату – команді Абха.

Господарі були близькі до провалу. В середині першого тайму Аль-Наср пропустив і цей мінімальний рахунок тримався майже до закінчення матчу. Втім одним з рятівників "синьо-жовтих" став як раз Роналду.

Читайте також Якщо матиме більшу зарплату, аніж у Роналду: Мессі може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії На 78 хвилині Кріштіану підійшов до виконання штрафного удару. Нападник завдав потужного удару метрів з 30-ти, пробивши кіпера гостей. Цей м'яч дозволив Аль-Насру зрівняти рахунок, а вже перед компенсованим часом господарі отримали право на пенальті.

Відеоогляд матчу Аль-Наср – Абха:

До позначки підійшов не Роналду, а Таліска і реалізував удар. Тріумф дозволив Аль-Насру залишитись на другому місці у турнірній таблиці, в одному балі позаду Аль-Іттіхада.

Варто знати. У чемпіонаті Саудівської Аравії Кріштіану Роналду всього за два місяці забив 9 голів. Це дозволяє йому йти шостим у гонці бомбардирів. Лідером є нападник Аль-Іттіхада Абдерразак Хамдалла з 15-ма м'ячами.