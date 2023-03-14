Лионель Месси может продолжить свои футбольные выступления в чемпионате Саудовской Аравии. Однако такое развитие событий будет возможно только тогда, когда аргентинец получит лучшее условие, чем португалец.

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Финансово выгодно

Французский гранд ПСЖ никак не может договориться с аргентинской звездой о продлении контракта, поскольку стороны не могут прийти к соглашению о сроке соглашения и заработной плате Месси. Однако у Лионели есть очередная альтернатива продолжению своей карьеры, на этот раз многократного обладателя Золотого мяча может занести в Саудовскую Аравию.

Отец футболиста Хорхе Месси потребовал у Аль-Хилаля зарплату для сына в размере 600 миллионов евро за два года. Все потому, что окружение Лионеля хочет, чтобы аргентинец имел более высокий заработок, чем его исконный конкурент Кришитану Роналду. К тому же, близкий круг Месси считает, что такие требования полностью оправданы, поскольку аргентинец на два года младше португальца. Ранее сообщалось, что Роналду за прошедший год в Аль-Насре получит около 200 миллионов евро.

Другие варианты продолжения карьеры

Напомним, что Барселона питает надежду вернуть легендарного футболиста в свои ряды. К тому же, отец Месси недавно был замечен с президентом Барселоны Жоаном Лапортой. Представители Лионеля сообщили, что аргентинец готов согласиться на "скромную" заработную плату.

Также у Месси есть и вариант из Интер Майами, за который выступает Сергей Кривцов. Однако к размышлению над переходом в американский коллектив Лионель придет в том случае, если его трансфер в Барселону не реализуется.

Месси в составе ПСЖ