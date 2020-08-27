УЕФА по итогам голосования болельщиков назвала пять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Лучший гол сезона

Победителем стал гол Криштиану Роналду из "Ювентуса" в матче 1/8 финала против "Лиона" (2:1). Он обошел в голосовании мяч полузащитника "Лейпцига" Марселя Забитцера, сообщает твиттер УЕФА.

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Goal of the Tournament results:



Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)

Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit

Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus

Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)

Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020

В пятерку лучших голов также попали мяч полузащитника "Ювентуса" Хуана Куадрадо "Атлетико" (2:2), гол форварда "Барселоны" Луиса Суареса "Интера" (2:1) и гол хавбека "Баварии" Сержа Гнабри в ворота "Лиона" (3:0).

Лига чемпионов 2019/20: коротко