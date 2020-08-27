Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов 2019/20: видео
УЕФА по итогам голосования болельщиков назвала пять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Лучший гол сезона
Победителем стал гол Криштиану Роналду из "Ювентуса" в матче 1/8 финала против "Лиона" (2:1). Он обошел в голосовании мяч полузащитника "Лейпцига" Марселя Забитцера, сообщает твиттер УЕФА.
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В пятерку лучших голов также попали мяч полузащитника "Ювентуса" Хуана Куадрадо "Атлетико" (2:2), гол форварда "Барселоны" Луиса Суареса "Интера" (2:1) и гол хавбека "Баварии" Сержа Гнабри в ворота "Лиона" (3:0).
Лига чемпионов 2019/20: коротко
- Победителем Лиги чемпионов стала мюнхенская "Бавария", которая в финале обыграла ПСЖ (1:0).
- Розыгрыш Лиги чемпионов из-за пандемии коронавирусной инфекции был прекращен в середине марта и восстановлен в августе.