Гол Роналду визнаний найкращим у Лізі чемпіонів 2019/20: відео
УЄФА за підсумками голосування уболівальників назвав п'ять найкращих голів Ліги чемпіонів сезону-2019/2020.
Найкращий гол сезону
Переможцем став гол Кріштіану Роналду з "Ювентуса" в матчі-відповіді 1/8 фіналу проти "Ліона" (2:1). Він обійшов у голосуванні м'яч півзахисника "Лейпцига" Марселя Забітцера, повідомляє твітер УЄФА.
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У п'ятірку найкращих голів також потрапили м'яч півзахисника "Ювентуса" Хуана Куадрадо "Атлетіко" (2:2), гол форварда "Барселони" Луїса Суареса "Інтеру" (2:1) і гол хавбека "Баварії" Сержа Гнабрі у ворота "Ліона" (3:0).
Ліга чемпіонів 2019/20: коротко
- Переможцем Ліги чемпіонів стала мюнхенська "Баварія", яка в фіналі обіграла ПСЖ (1:0).
- Розіграш Ліги чемпіонів через пандемію коронавірусної інфекції був припинений у середині березня і відновлений у серпні.