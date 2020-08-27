УЄФА за підсумками голосування уболівальників назвав п'ять найкращих голів Ліги чемпіонів сезону-2019/2020.

Найкращий гол сезону

Переможцем став гол Кріштіану Роналду з "Ювентуса" в матчі-відповіді 1/8 фіналу проти "Ліона" (2:1). Він обійшов у голосуванні м'яч півзахисника "Лейпцига" Марселя Забітцера, повідомляє твітер УЄФА.

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Goal of the Tournament results:



Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)

Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit

Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus

Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)

Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020

У п'ятірку найкращих голів також потрапили м'яч півзахисника "Ювентуса" Хуана Куадрадо "Атлетіко" (2:2), гол форварда "Барселони" Луїса Суареса "Інтеру" (2:1) і гол хавбека "Баварії" Сержа Гнабрі у ворота "Ліона" (3:0).

Ліга чемпіонів 2019/20: коротко