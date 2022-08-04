Зоря – Університатя 1:0

Гол: Нагнойний, 55

Для луганської Зорі це був перший офіційний матч у 2022 році. Майже дев'ять місяців команда не проводила офіційні ігри. І за цей період втратила головного тренера (Віктор Скрипник очолив полтавську Ворсклу), а також декількох гравців. Команду очолив нідерландець Патрік ван Леувен. Відтак не було відомо, на що здатна команда під його керівництвом.

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Перші декілька хвилин матчу Зоря "привикала" до гри. Як і суперник. Та невдовзі після початку гравці української команди повністю заволоділи ініціативою. Хоча брак зіграності відчувався.

Але щастя біля чужих воріт Зоря шукала в дальніх ударах. В середині першого тайму на таку спробув наважився капітан Назарина. М'яч пролетів в лічених сантиметрах від лівої штанги. Згодом небезпечний удар завдавав Кабаєв. Воротар не бачив момент удару, тому навіть не кинувся в бік м'яча. Але і той пролетів повз рамку воріт.

Ще один небезпечний момент створив Булеца. Пішовши на декількох гравців у штрафному майданчику, він таки зумів їх продавити. Але пробивати довелося з розвороту, і силу на удар вже не залишилося. Лазор з другої спроби, але таки забирав м'яч до рук.

Другий тайм теж розпочався з моментів у Зорі. Прицільного удару завдав Нагнойний. Але голкіпер у стрибку впорався з ним. А от коли молодий нападник пробивав головою після подачі з кутового, то вже воротар не врятував.

Відео голу Нагнойного

Згодом автор результативного пасу Чурко міг і сам забивати. Але вирішив замість удару віддати пас. Рішення було невдале, а небезпечний момент – змарнований.

Єдиний удар в площину воріт футболісти Університатя створили за п'ять хвилин до кінця основного часу. Але Мацапура з ним впорався.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Зорі з рахунком 1:0. Тепер на команди очікує матч-відповідь 11 серпня в Румунії. Там і визначиться учасник плей-офф кваліфікації.