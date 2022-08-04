В первый раз Николай Павлов возглавил клуб из Мариуполя (он тогда назывался Металлург) в 1996 году. И работал с ним до 2004 года, пока его не дисквалифицировали на год. Случилось это после того, как он нецензурно высказался об арбитре матча после игры.

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Второй раз в Мариуполь Павлов вернулся в 2012 году. Тогда уже местная команда называлась Ильичевец. Но пригласил его в клуб не президент Владимир Бойко, а Ринат Ахметов. При этом тренер получил немалое предложение по зарплате. Называлась сумма в один миллион долларов. Павлов заявил, что получал "чуть больше".

"У меня еще были бонусы за попадание в еврокубки, если я подготовлю футболистов для Шахтера и так далее", – рассказал бывший тренер команды.

Несмотря на то, что приглашение поступило от владельца Шахтера, всю сумму ему оплачивали именно в Мариуполе.

Бонус за футболистов

Павлов рассказал и о том, сколько он получил за то, что сумел вернуть футболиста в Шахтер. Речь идет о Дмитрии Гречишкине. Воспитанник Шахтера перешел в аренду в Мариуполь, когда команду возглавил Валерий Яремченко.

"Когда я пришел, Гречишкина выгнали даже из Мариуполя. Я сказал: "Там в Мариуполе был светленький, я его на сборах видел. Можно ли мне его?". Его где-то нашли, вернули, он у меня вернулся в Шахтер, а я получил очень большой бонус за него", – рассказал Николай Павлов.

Точной суммы он не назвал. "200 тысяч и еще чуть-чуть, Такой договор был", – отметил тренер. Эта сумма была за то, что игрок не только вернулся в донецкую команду, но и заиграл там, хотя и немного.