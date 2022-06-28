Что известно о новом тренере Заре

Нидерландский тренер хорошо знаком с Украиной, поскольку отработал в структуре Шахтера с 2006 по 2013 годы. Патрик ван Леувен являлся руководителем академии "горняков".

До речі Скрипник стане головним тренером полтавської Ворскли

Итогом его работы стала книга "Философия футбола" – научное пособие для тренеров.

После этого ван Леувен являлся спортивным директором казахстанского Кайрата. С июня 2016 г. нидерландец стал исполнительным директором Маккаби (Тель-Авив). Однако в конце сезона 2019/2020 его обязанности в израильском клубе несколько изменились. Специалист был исполняющим обязанности главного тренера клуба.

Патрик ван Леувен сумел с командой завоевать титул обладателя Суперкубка Израиля.

В сезоне-2020/2021 Маккаби занял 2 место в Премьер-лиге и завоевал Кубок Израиля.

С 2000-го по 2006-й он был тренером координатором молодых кадров одного из лучших клубов Нидерландов – Фейенорда. Кроме того, занимал в этом же клубе должность руководителя департамента скаутинга академии Фейеноорда.

Контракт Патрика ван Леувена с нашим клубом рассчитан на 3 года.

Заря попрощалась со Скрипником

Отметим, что Заря объявила об уходе Виктора Скрипника 28 июня. В то время как Ворскла объявила наставника главным тренером 19 дней назад.

Скрипник пришел в "черно-белые" летом 2019-го года. За время пребывания в Заре ему удалось два раза совершить луганчан бронзовыми призерами чемпионата. Кроме того, в активе специалиста выход в финал Кубка Украины и самое большое количество очков в групповой стадии еврокубков.

В сезоне-2022/2023 Виктор Скрипник возглавит полтавскую Ворсклу. 1 июля наставник приступит к исполнению обязанностей в новом клубе.