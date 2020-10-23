На официальном сайте УЕФА признали лучший гол первого группового этапа Лиги чемпионов. Им стал удар полузащитника "Реала" Луки Модрича в ворота донецкого "Шахтера".

За звание "гол недели в Лиге чемпионов" соревновались четыре игрока

футболист "Краснодара" Кристиан Рамирес (гол в ворота "Ренну")

Алехандро Гомес из "Аталанты" (гол в ворота "Мидтьюлланна")

Корентин Толиссо из "Баварии" (меткий выстрел в ворота "Атлетико)

Лука Модрич из "Реала "(гол в ворота "Шахтера")

Именно гол Модрича в ворота "Шахтера" и стал лучшим в первую игровую неделю Лиги чемпионов. Его полузащитник забил с 25-и метров, отправив мяч точно под штангу ворот Трубина.

Напомним, что к этому времени "Реал" дома проигрывал 0:3, пропустив три гола в первом тайме. Гол Модрича сократил отставание, а после этого удар Винисиуса сделал отрыв минимальный. Вальведре уже в компенсированное время забил третий гол, однако арбитр его не засчитал из-за офсайда.

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Стоит добавить, что игрок "Шахтера" Тете, который забил один из голов в ворота "Реала" и приложился к еще двум голам, претендовал на звание "игрока недели в Лиге чемпионов". Однако он уступил игроку "Баварии" Кингсли Коману.