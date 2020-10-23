На офіційному сайті УЄФА визнали найкращий гол першого групового етапу Ліги чемпіонів. Ним став удар півзахисника "Реалу" Луки Модріча у ворота донецького "Шахтаря".

За звання "гол тижня в Лізі чемпіонів" змагалися чотири гравці

футболіст "Краснодару" Крістіан Рамірес (гол у ворота "Ренну")

Алехандро Гомес з "Аталанти" (гол у ворота "Мідтьюлланна")

Корентін Толіссо з "Баварії" (влучний постріл у ворота "Атлетіко)

Лука Модріч з "Реалу" (гол у ворота "Шахтаря")

Саме гол Модріча у ворота "Шахтаря" і став найкращим у перший ігровий тиждень Ліги чемпіонів. Його півзахисник забив з 25-и метрів, відправивши м'яч точно під штангу воріт Трубіна.

Нагадаємо, що до цього часу "Реал" вдома програвав 0:3, пропустивши три голи у першому таймі. Гол Модріча скоротив відставання, а після цього удар Вінісіуса зробив відрив мінімальний. Вальведре вже у компенсований час забив третій гол, однак арбітр його не зарахував через офсайд.

Як це було: "Шахтар" сенсаційно переміг на виїзді "Реал", забивши три голи: відео

Варто додати, що гравець "Шахтаря" Тете, який забив один з голів у ворота "Реалу" та приклався до ще двох голів, претендував на звання "гравця тижня в Лізі чемпіонів". Однак він поступився гравцю "Баварії" Кінгслі Коману.