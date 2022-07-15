Миколенко забил трудовой гол за Эвертон перед игрой с Арсеналом: эффектное видео
Источник:твиттер Эвертона
Эвертон за океаном продолжает свою подготовку к новому сезону. Виталий Миколенко продолжает работать, чтобы завоевать стабильное место в основе "ирисок".
Забил в самом лучшем стиле
Прессслужба английского клуба опубликовала видео гола Виталия Миколенко в двусторонней игре в США. Украинец сыграл на перехвате, на рывке оторвался от опекуна и пробил левой из-под соперника.
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Команда эмоционально отреагировала на мяч украинского защитника.
Видео гола Миколенко на тренировке
Напомним, что Николай отказался от отпуска и досрочно вернулся в тренировочный процесс Эвертона. Он такого поступка украинца фанаты будут в восторге. Болельщики "ирисок" поставили в пример защитника сборной Украины.Любопытно! Миколенко успел отыграть за Эвертон 16 матчей, в которых забил дебютный гол.
Уже 17 июля Эвертон сыграет в товарищеском матче против лондонского Арсенала, куда так активно сватают Александра Зинченко. После возвращения в Англию клуб Миколенко проведет благотворительную встречу с Динамо. где соберут деньги для Украины (29 июля).