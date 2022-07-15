Забив у найкращому стилі

Пресслужба англійського клубу опублікувала відео голу Віталія Миколенка у двосторонній грі у США. Українець зіграв на перехопленні, на ривку відірвався від опікуна та пробив лівою з-під суперника.

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Команда емоційно відреагувала на м'яч українського захисника.

Відео голу Миколенка на тренуванні

Нагадаємо, що Миколенко відмовився від відпустки та достроково повернувся до тренувального процесу Евертона. Він такого вчинку українця фанати будуть у захваті. Уболівальники "ірисок" поставили у приклад оборонця збірної України.

Цікаво! Миколенко встиг відіграти за Евертон 16 матчів, у яких забив дебютний гол.

Вже 17-го липня Евертон зіграє у товариському матчі проти лондонського Арсенала, куди так активно сватають Олександра Зінченка. Після повернення в Англію клуб Миколенка проведе благодійну зустріч із Динамо. де зберуть кошти для України (29 липня).