"Такие ребята нужны нашему клубу"

Английский клуб продлил отпуск до 10 июля для футболистов, сыгравших за свои национальные команды. В этот список попал защитник Виталий Миколенко, отыгравший за сборную Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиги наций.

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Однако украинскому легионеру не понадобилось столько времени на отдых. Миколенко уже возобновил тренировочный процесс в зале.

Болельщики Эвертона отметили такое трудолюбие Виталия и поставили всем в пример украинца. Еще по ходу чемпионата фанаты уверяли, что в будущем Миколенко станет одним из лучших в команде.

Именно такие ребята нужны нашему клубу,

– заметили фанаты.



Миколенко возобновил тренировочный процесс / Фото EFC DAILY

У Эвертона уже запланированы два контрольных спарринга в подготовке к новому сезону АПЛ. "Ириски" сыграют против лондонского Арсенала (17 июля) и американской Миннесоты Юнайтед (21 июля).

Матчем против Челси клуб Миколенко начнет новый сезон АПЛ, который состоится 6 августа.

Миколенко закрепляется в Эвертоне