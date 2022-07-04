"Такие ребята нужны нашему клубу"
Английский клуб продлил отпуск до 10 июля для футболистов, сыгравших за свои национальные команды. В этот список попал защитник Виталий Миколенко, отыгравший за сборную Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиги наций.
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Однако украинскому легионеру не понадобилось столько времени на отдых. Миколенко уже возобновил тренировочный процесс в зале.
Болельщики Эвертона отметили такое трудолюбие Виталия и поставили всем в пример украинца. Еще по ходу чемпионата фанаты уверяли, что в будущем Миколенко станет одним из лучших в команде.
Именно такие ребята нужны нашему клубу,
– заметили фанаты.
Миколенко возобновил тренировочный процесс / Фото EFC DAILY
У Эвертона уже запланированы два контрольных спарринга в подготовке к новому сезону АПЛ. "Ириски" сыграют против лондонского Арсенала (17 июля) и американской Миннесоты Юнайтед (21 июля).
Матчем против Челси клуб Миколенко начнет новый сезон АПЛ, который состоится 6 августа.
Миколенко закрепляется в Эвертоне
- В первый день 2022 года Виталий Миколенко стал игроком Эвертона.
- За английский клуб украинский защитник отыграл уже 16 матчей, в которых отличился дебютным голом.
- Контракт украинца с "ирисками" рассчитан до конца июня 2026 года.