МанСити готов отпустить украинца

Чемпион АПЛ рассмотрит предложение других клубов, если они сделают предложение в 35 миллионов фунтов стерлингов. Именно в такую ​​сумму "горожане" оценили переход Александр Зинченко.

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Лидером сборной Украины вроде бы интересуется целый ряд английских клубов, среди которых есть такие гранды, как Челси и Арсенал.

Если трансфер в любой из этих клубов удастся, то на место украинского левого защитника МанСити попытается подписать Марка Кукурелью из Брайтона.

Зинченко может одеть красную футболку Арсенала

Издание Sky Sports уже сообщает, что Арсенал готовит первое предложение для МанСити по Зинченко. Лондонский клуб хочет усилить позицию левого защитника. Хотя ранее сообщалось, что лондонцы готовы перевести украинца на традиционную позицию в центр поля.

Главный тренер "канониров" Микель Артета хорошо знаком с возможностями Александра еще по совместной работе в составе "горожан".

Подробности. По данным Transfermarkt, стоимость Зинченко составляет 25 миллионов евро, что значительно меньше той суммы, которую хотят выручить "горожане". Контракт Александра из МанСити рассчитан до конца июня 2024 года.

Зинченко вместе с Сити уже начал подготовку к следующему сезону.

В прошлом сезоне украинец отыграл за "горожан" 28 матчей, в которых отличился 5 ассистами и 2 желтыми карточками.

В сезоне-2021/2022 в четвертый раз стал чемпионом АПЛ.

Любопытно! После этой информации упал коэффициент на возможный переход Зинченко в Арсенал. Букмекерская компания Favbet оценивает трансфер украинца к "канониров" в 1,85. Это самый лучший коэффициент среди всех других клубов.