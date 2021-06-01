Гол футболиста Шахтера попал в топ-10 лучших в Лиге чемпионов: видео

Футболист Шахтера Манор Соломон стал автором одного из лучших голов в Лиге чемпионов по версии УЕФА. Игрок "горняков" забил один из победных мячей в поединке с Реалом.

УЕФА в итогах сезона объявила имена авторов десяти лучших голов розыгрыша Лиги чемпионов.

К слову Проект Минцифры и FAVBET "Цифровизация библиотек" признан лучшим на PR марафоне

Гол Соломона стал третьим для Шахтера в матче против Реала. Вингер "горняков", получив пас от Тете пробил точно в правый от голкипера угол.

Кто еще попал в список

Мегди Тареми

Аласан Плеа

Карим Бензема

Лука Модрич

Лионель Месси

Оливье Жиру

Неймар

Манор Соломон

Анхелиньо

Килиан Мбаппе

Соломон в розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21 забил два мяча в шести поединках. Второй гол израильтянина пришелся также на матч против Реала – в пятом туре группового этапа.

Топ-10 лучших голов Лиги чемпионов 2020/21: смотрите видео