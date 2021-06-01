Гол футболиста Шахтера попал в топ-10 лучших в Лиге чемпионов: видео

1 июня 2021 , 16:21
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Источник:

24 канал

Футболист Шахтера Манор Соломон стал автором одного из лучших голов в Лиге чемпионов по версии УЕФА. Игрок "горняков" забил один из победных мячей в поединке с Реалом.

УЕФА в итогах сезона объявила имена авторов десяти лучших голов розыгрыша Лиги чемпионов.

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Гол Соломона стал третьим для Шахтера в матче против Реала. Вингер "горняков", получив пас от Тете пробил точно в правый от голкипера угол.

К слову. Соломон в розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21 забил два мяча в шести поединках. Второй гол израильтянина пришелся также на матч против Реала – в пятом туре группового этапа.

Кто еще попал в список

  • Мегди Тареми
  • Аласан Плеа
  • Карим Бензема
  • Лука Модрич
  • Лионель Месси
  • Оливье Жиру
  • Неймар
  • Манор Соломон
  • Анхелиньо
  • Килиан Мбаппе

Топ-10 лучших голов Лиги чемпионов 2020/21: смотрите видео

 

Автор: Юрій Семенюк