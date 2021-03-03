Гол Малиновского претендует на звание лучшего в Серии А: видео
Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский забил Сампдории (2:0) в 24-м туре Серии А. Его забитый мяч лига включила в тройку лучших в туре.
Источник:24 канал
Также в топ-3 вошли гол хавбека Пармы Янна Карамо в ворота Специи и мяч полузащитника Милана Анте Ребича Роми.
Поддержать фаворита можно на странице Серии А в твиттере по ссылке.
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Малиновский забил Сампдории: что известно
- Руслан Малиновский внес свой вклад в победу Аталанты в воскресном матче чемпионата Италии против Сампдории.
- Украинец отличился на 40-й минуте встречи, открыв счет эффектным ударом в дальнюю девятку с линии штрафной. В итоге, Аталанта одержала победу – 2:0.
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