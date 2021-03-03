Гол Маліновського претендує на звання найкращого в Серії А: відео
Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський забив Сампдорії (2:0) в 24-му турі Серії А. Його забитий м'яч ліга включила в трійку найкращих у турі.
Джерело:24 канал
Також в топ-3 увійшли гол хавбека Парми Янна Карамо у ворота Спеції і м'яч півзахисника Мілана Анте Ребіча Ромі.
Підтримати фаворита можна на сторінці Серії А в твітері за посиланням.
До слова Маліновський наздогнав Реброва, Ярмоленка і Коноплянку: найкращі голеадори України в Європі
Маліновський забив Сампдорії: що відомо
- Руслан Маліновський зробив свій внесок у перемогу Аталанти в недільному матчі чемпіонату Італії проти Сампдорії.
- Українець відзначився на 40-й хвилині зустрічі, відкривши рахунок ефектним ударом у дальню дев'ятку з лінії штрафної. У підсумку, Аталанта здобула перемогу – 2:0.
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