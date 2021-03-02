Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в прошедшие выходные открыл счет в матче с Сампдорией. Это позволило ему догнать сразу трех игроков в списке лучших украинских бомбардиров топ-5 лиг Европы.

Руслан догнал сразу трех наших именитых сборников: Сергея Реброва, Евгения Коноплянку и Андрея Ярмоленко.

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Малиновский, как и Ребров, забивал в составе только одной команды. А Коноплянка и Ярмоленко отмечались в составе двух клубов. Новой целью для Андрея и Руслана есть 17 голов Александра Заварова, который еще в прошлом веке выступал в Италии и Франции.

Пока у обоих лидеров сборной Украины есть возможность повышать результативность, хотя ребята и выходят преимущественно на замену. Заметим, что Малиновский – на четыре года моложе Ярмоленко. Показатели же Андрея Шевченко и даже Андрея Воронина для нынешних наших легионеров выглядят недосягаемыми.

Топ-лучших голеадоров Украины в Европе