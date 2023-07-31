30 июля состоялся матч группового раунда Кубка арабских чемпионов-2023, в котором встретились саудовский Аль-Иттихад и представитель Туниса Сфаксьен. Судьбу поединка решил точный удар Карима Бензема, пишет 24 Канал.

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На 63-й минуте матча французский форвард получил пас в штрафной африканцев, развернулся и бильярдным ударом точно пробил по воротам. Холоднокровности 35-летнего бомбардира можно только позавидовать.Поединок так и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Бензема.

Видео победного гола Бензема

Напомним, что Карим Бензема провел уже два матча за Аль-Иттихад. На счету бывшего лидера "сливочных" 2 гола и 1 ассист. В предыдущем матче Кубка арабских чемпионов результативные действия француза обеспечили победу над Эсперансом из Туниса (2:1).

К слову. Кубок арабских чемпионов – ежегодный футбольный турнир, в котором принимают участие клубы из арабских стран Африки и Азии. Впервые турнир прошел в 1982 году. По количеству побед в Кубке арабских чемпионов лидируют тунисский Эсперанс и иракский Ар-Рашид – по 3. Команда Карима Бензема выигрывала почетный трофей в 2005 году.