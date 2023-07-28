Также одноклубником француза стал звездный Н'голо Канте и экс-игрок Селтика Жота. Все трое провели свой дебютный матч за Аль-Иттихад, но героем матча несомненно стал Карам Бензема, пишет 24 Канал.

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Гол плюс ассист в первые 70 минут за клуб

Действующий обладатель "Золотого мяча" впервые вышел на поле в футболке нового клуба в матче арабской Лиги чемпионов. Соперником стал тунисский Эсперанс, являющийся вице-чемпионом своей страны.

Начало оказалось сложным для европейских звезд в новом клубе, ведь на 26-й минуте команда уже уступала 0:1, но дальше за дело взялся Карим Бензема.

Сначала француз отдал на 35-й минуте голевую передачу, сделав навес после затяжной атаки своего клуба, что помогло сравнять счет.

Видео первого результативного действия Бензема

А уже на 55-й минуте Карим забил сам. Форвард решился на дельный удар, и этот гол точно будет претендовать на лучшее взятие ворот тура в арабской Лиге чемпионов.

Видео первого гола Карима Бензема за Аль-Иттихад

Таким образом, француз поставил точку в матче. Легенду Реала заменили на 70 минуте, а его новый клуб уже без Бензема довел матч до победы – 2:1.

Справка. Свой следующий матч Аль-Иттихад снова сыграет в арабской ЛЧ. Соперником будет тунисский Сфаксьен, а игра состоится 30 июля в 22:00.