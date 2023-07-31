30 липня відбувся матч групового раунду Кубка арабських чемпіонів-2023, в якому зустрілися саудівський Аль-Іттіхад та представник Туніса Сфаксьєн. Долю поєдинку вирішив влучний удар Каріма Бензема, пише 24 Канал.

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На 63-й хвилині матчу французький форвард отримав пас у штрафному майданчику африканців, розвернувся та більярдним ударом влучно пробив по воротах. Холоднокровності 35-річного бомбардира можна лише позаздрити. Поєдинок так і завершився з рахунком 1:0 на користь команди Бензема.

Відео переможного голу Бензема

Нагадаємо, що Карім Бензема провів вже два матчі за Аль-Іттіхад. На рахунку колишнього лідера "вершкових" 2 голи та 1 асист. У попередньому матчі Кубка арабських чемпіонів результативні дії француза забезпечили перемогу над Есперанс з Тунісу (2:1).

До слова. Кубок арабських чемпіонів – щорічний футбольний турнір, в якому беруть участь клуби з арабських країн Африки та Азії. Вперше турнір відбувся в 1982 році. За кількістю перемог в Кубку арабських чемпіонів лідирують туніський Есперанс та іракський Ар-Рашид – по 3. Команда Каріма Бензема вигравала почесний трофей у 2005 році.