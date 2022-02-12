Гол футболиста сборной Украины вошел в топ-5 мячей на Евро-2022: видео

12 февраля 2022 , 19:18
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Источник:

FanDay

Сборная Украины по футзалу достойно выступила на чемпионате Европы, завоевав четвертое место и забив 16 голов.

На финальном турнире было забито 173 мяча, из них эксперты отобрали десятку лучших голов.

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В квинтет попал результативный удар украинского защитника Михаила Зварыча в матче группового этапа против сербов. Тогда национальная команда одержала победу со счетом 6:1.

Лучшим голом был признан точный удар россиянина Артема Ниязова по воротам Украины.

Видео лучших голов на Евро-2022 по футзалу

Как выступила Украина

  • Сборная Украины добралась до полуфинала чемпионата Европы по футзалу, где уступила России (1:2), а в матче за третье место была разбита Испанией (1:4).
  • В группе "сине-желтые" разгромили Сербию (6:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), после чего победили Казахстан (5:3) в 1/4 финала.
  • Турнир выиграла Португалия, которая в финале обыграла Россию (4:2). Для нее победа стала вторым триумфом на чемпионатах Европы.
Автор: Юрій Семенюк