Гол футболиста сборной Украины вошел в топ-5 мячей на Евро-2022: видео
12 февраля 2022 , 19:18Читати новину українською
Источник:FanDay
Сборная Украины по футзалу достойно выступила на чемпионате Европы, завоевав четвертое место и забив 16 голов.
На финальном турнире было забито 173 мяча, из них эксперты отобрали десятку лучших голов.
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В квинтет попал результативный удар украинского защитника Михаила Зварыча в матче группового этапа против сербов. Тогда национальная команда одержала победу со счетом 6:1.
Лучшим голом был признан точный удар россиянина Артема Ниязова по воротам Украины.
Видео лучших голов на Евро-2022 по футзалу
Как выступила Украина
- Сборная Украины добралась до полуфинала чемпионата Европы по футзалу, где уступила России (1:2), а в матче за третье место была разбита Испанией (1:4).
- В группе "сине-желтые" разгромили Сербию (6:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), после чего победили Казахстан (5:3) в 1/4 финала.
- Турнир выиграла Португалия, которая в финале обыграла Россию (4:2). Для нее победа стала вторым триумфом на чемпионатах Европы.