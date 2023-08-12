Цього літа Артем Довбик нарешті перебрався у топ-лігу. Нападник Дніпра-1 став гравцем іспанської Жирони, за яку вже виступає Віктор Циганков.

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Дебют форварда за новий клуб вийшов неймовірним. Артем з'явився на полі на 64 хвилині матчу проти Реал Сосьєдада за рахунку 0:1 на користь суперника.

Вже за вісім хвилин Довбик оформив свій перший гол у Жироні, відгукнувшись на подачу Циганкова. Це принесло команді нічию (1:1). Після гри наставник "червоно-білих" Мічел поділився своєю думкою про гру Артема.

Довбик – гравець, на якого покладаються великі надії. Не варто забувати, що він щойно приїхав і перебуває у процесі адаптації до команди. У нас є двоє форвардів, які мають забезпечувати голи. Команда їх шукає для них,

– заявив Мічел.

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Нагадаємо, що Артем обійшовся Жироні майже у 8 мільйонів євро. Це зробило українця найдорожчим трансфером на вхід в історії каталонської команди.

Вже наступного туру Довбик може продовжити свою гольову серію. 20 серпня Жирона прийме іншого середняка Ла Ліги Хетафе.