Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подвел итоги 2020 года. Менеджер рассказал, почему год выдался сложным и что его больше всего разочаровало.

В интервью Shakhtar TV Палкин заявил, что за время его работы в донецком клубе самыми сложными были 2014 и 2020 годы.

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"За время моей работы было два сложных года. Это 2014-й, когда произошли те события на Донбассе, мы покинули родной город. И 2020 и, который не похож ни на один год в современной истории не только нашей страны, но и всего мира", – сказал Палкин.

По словам Палкина, сложность 2020 года заключалась в неопределенности. "Ты не знаешь, кто на этой неделе будет у тебя в составе играть. По большому счету мы занимались закрыванием дыр. Но при этом понимали, что нужно достигать результата и идти дальше", – сказал гендиректор.

Также Палкин напомнил о смерти Сергея Ателькина, который был легендарным футболистом Шахтера. Не оставил менеджер без внимания и приход Мирчи Луческу в Динамо.

Это был год разочарований. Разочарований в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу и его решения возглавить нашего главного конкурента,

- сказал Палкин.

Луческу в Динамо: реакция Шахтера

В донецком Шахтере неоднозначно отреагировали на приход Луческу в Динамо после 12 лет работы с "горняками".

Некоторые представители Шахтера встали на сторону румынского тренера, другие – раскритиковали.

До недавнего времени Шахтер готовил памятник Луческу, однако так и не открыл его из-за перехода румына в Динамо. Накрытый полотном памятник вроде бы стоит на базе "горняков".

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Год открытий

В то же время Палкин нашел положительные моменты в 2020 году. В частности, открытие молодых футболистов Анатолия Трубина, Виктора Корниенко и Витао.

Трубин вытеснил из основного состава капитана Шахтера Андрея Пятова.

Кроме того, Шахтер в 2020 году дошел до полуфинала Лиги Европы, в котором проиграл Интеру. "Горняки" стали и чемпионами Украины.