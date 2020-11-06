Пятов о приходе Луческу в "Динамо": Надо называть вещи своими именами
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо", которое состоялось летом текущего года.
Андрей Пятов признал, что назначение Мирчи Луческу в "Динамо" дало результат. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Люкс ФМ".
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У ребят из "Шахтера" есть свое мнение. Человек столько лет был в "Шахтере", перейти к конкуренту – не знаю. Я бы не перешел. Я его понимаю, он любит вызовы. 75 лет... Мне трудно понять.
"Он ушел, мы расстались друзьями. Когда видимся – желаем друг другу всего хорошего. С его помощниками общаемся. У нас дружеские отношения. Просто этот шаг с переходом в "Динамо" я не понял", – сказал Пятов.
Луческу в "Динамо" – что известно
Мирча Луческу летом со скандалом возглавил "Динамо". Из-за давления фанатов румынский специалист подал в отставку, которую не принял президент "Динамо" Игорь Суркис.
Во главе "Динамо" Луческу провел уже 15 матчей – 10 побед, 2 поражения и три ничьи. С "бело-синими" румын успел выиграть Суперкубок Украины, одолев "Шахтер".
Также Луческу вывел "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов.
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