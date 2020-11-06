Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо", которое состоялось летом текущего года.

Андрей Пятов признал, что назначение Мирчи Луческу в "Динамо" дало результат. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Люкс ФМ".

Смотрите также Не мог сказать нет "Динамо", – Луческу

У ребят из "Шахтера" есть свое мнение. Человек столько лет был в "Шахтере", перейти к конкуренту – не знаю. Я бы не перешел. Я его понимаю, он любит вызовы. 75 лет... Мне трудно понять.

"Он ушел, мы расстались друзьями. Когда видимся – желаем друг другу всего хорошего. С его помощниками общаемся. У нас дружеские отношения. Просто этот шаг с переходом в "Динамо" я не понял", – сказал Пятов.

Луческу в "Динамо" – что известно

Мирча Луческу летом со скандалом возглавил "Динамо". Из-за давления фанатов румынский специалист подал в отставку, которую не принял президент "Динамо" Игорь Суркис.

Во главе "Динамо" Луческу провел уже 15 матчей – 10 побед, 2 поражения и три ничьи. С "бело-синими" румын успел выиграть Суперкубок Украины, одолев "Шахтер".

Также Луческу вывел "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов.