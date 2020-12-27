Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін підбив підсумки 2020 року. Менеджер розповів, чому рік видався складним та що його найбільше розчарувало.

В інтерв'ю Shakhtar TV Палкін заявив, що за час його роботи в донецькому клубі найскладнішими були 2014 та 2020 роки.

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"За час моєї роботи було два складні роки. Це 2014-й, коли відбулися ті події на Донбасі, ми покинули рідне місто. І 2020 й, який не схожий ні на один рік в сучасній історії не тільки нашої країни, а й усього світу", – сказав Палкін.

За словами Палкіна, складність 2020 року полягала у невизначеності. "Ти не знаєш, хто на цьому тижні буде у тебе в складі грати. За великим рахунком ми займалися закриванням дірок. Але при цьому розуміли, що потрібно досягати результату та йти далі", – сказав гендиректор.

Також Палкін нагадав про смерть Сергія Ателькіна, який був легендарним футболістом Шахтаря. Не залишив менеджер без уваги і прихід Мірчі Луческу в Динамо.

Це був рік розчарувань. Розчарувань в людських відносинах. Це стосовно Луческу і його рішення очолити нашого головного конкурента,

– сказав Палкін.

Луческу в Динамо: реакція Шахтаря

У донецькому Шахтарі неоднозначно відреагували на прихід Луческу в Динамо після 12 років роботи з "гірниками".

Деякі представники Шахтаря стали на сторону румунського тренера, інші – розкритикували.

Донедавна Шахтар готував пам'ятник Луческу, однак так і не відкрив його через перехід румуна в Динамо. Накритий полотном пам'ятник начебто стоїть на базі "гірників".

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Рік відкриттів

Водночас Палкін знайшов позитивні моменти у 2020 році. Зокрема, відкриття молодих футболістів Анатолія Трубіна, Віктора Корнієнк та, Вітао.

Трубін витіснив з основного складу капітана Шахтаря Андрія Пятова.

Окрім того, Шахтар у 2020 році дійшов до півфіналу Ліги Європи, в якому програв Інтеру. "Гірники" стали й чемпіонами України.