Главный тренер Шахтера Луиш Каштру и 15 футболистов команды выбрали лучших игроков УПЛ в 2020 году.

По правилам ежегодного референдума, который проводит "Команда №1", каждый должен выбрать тройку лучших футболистов чемпионата Украины в году.

Смотрите также Стала известна зарплата украинца Коваленко в Аталанте

Примечательно, что главный тренер "горняков" в свою тройку не включил ни одного игрока Шахтера. На первое место он поставил защитника Зари Дмитрия Иванисеню, вторым стал бывший нападающий Десны Александр Филиппов, а на третьей строчке расположился нападающий Олимпика Захеди Шахаб.

За первое место в голосовании начисляется три очка, второе – два, третье – одно. Больше всего очков в Шахтере набрали Николай Матвиенко, Жуниор Мораес и Додо – у всех по 12.

К слову. Со всеми результатами голосования Шахтера можно ознакомиться по ссылке.