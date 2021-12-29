Год или полтора назад попросил бы Шахтер отпустить меня – Мудрик о своем трансфере в АПЛ

Футболист Шахтера Михаил Мудрик рассказал, почему не перейдет в клуб АПЛ Брентфорд, который готов выложить 15 миллионов евро за талантливого украинца. 20-летний футболист сборной Украины признался, что не хочет покидать донецкую команду.

По словам Михаила, если бы ему это предложение поступило год или полтора назад, то он не задумываясь попросил бы его отпустить.

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Попасть в 20 лет в Англию, это очень круто. Но с приходом в клуб Срны и Де Дзерби все кардинально изменилось,

– начал он.

Михаил добавил, что у него на руках долгосрочный контракт с вице-чемпионами Украины и уходить из команды он не собирается.

"Из всех сил постараюсь помочь Шахтеру выиграть во всех турнирах, где мы играем", – подытожил игрок.

Мудрика хочет приобрести Брентфорд