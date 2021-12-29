По словам Михаила, если бы ему это предложение поступило год или полтора назад, то он не задумываясь попросил бы его отпустить.

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Попасть в 20 лет в Англию, это очень круто. Но с приходом в клуб Срны и Де Дзерби все кардинально изменилось,

– начал он.

Михаил добавил, что у него на руках долгосрочный контракт с вице-чемпионами Украины и уходить из команды он не собирается.

"Из всех сил постараюсь помочь Шахтеру выиграть во всех турнирах, где мы играем", – подытожил игрок.

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