По словам Михаила, если бы ему это предложение поступило год или полтора назад, то он не задумываясь попросил бы его отпустить.
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Попасть в 20 лет в Англию, это очень круто. Но с приходом в клуб Срны и Де Дзерби все кардинально изменилось,
– начал он.
Михаил добавил, что у него на руках долгосрочный контракт с вице-чемпионами Украины и уходить из команды он не собирается.
"Из всех сил постараюсь помочь Шахтеру выиграть во всех турнирах, где мы играем", – подытожил игрок.
Мудрика хочет приобрести Брентфорд
- Английский Брентфорд сделал Шахтеру предложение касательно трансфера хавбека Михаила Мудрика.
- Клуб АПЛ увеличил предложение касательно Мудрика до 15 миллионов евро. Ранее "горняки" отказались продавать украинца в Брентфорд за 12 миллионов плюс бонусы.
- В этом сезоне Мудрик забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах за "Шахтер". Болельщики признавали 20-летнего вингера лучшим игроком донецкой команды в ноябре и декабре.
- Еще раньше главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил информацию о вызове Мудрика в ряды национальной команды.