За словами Михайла, якби йому ця пропозиція надійшла рік чи півтора тому, то не замислюючись попросив би її відпустити.

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Потрапити в 20 років до Англії, це дуже круто. Але з приходом до клубу Срни та Де Дзербі все кардинально змінилося,
– почав він.

Михайло додав, що у нього на руках довгостроковий контракт із віце-чемпіонами України і йти з команди він не збирається.

"З усіх сил намагатимусь допомогти Шахтарю виграти у всіх турнірах, де ми граємо", – підсумував гравець.

Мудрика хоче придбати Брентфорд

  • Англійський Брентфорд зробив Шахтарю пропозицію щодо трансферу хавбека Михайла Мудрика.
  • Клуб АПЛ збільшив пропозицію щодо Мудрика до 15 мільйонів євро. Раніше "гірники" відмовилися продавати українця до Брентфорда за 12 млн плюс бонуси.
  • Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах за Шахтар. Уболівальники визнавали 20-річного вінгера найкращим гравцем донецької команди у листопаді та грудні.
  • Ще раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив інформацію про виклик Мудрика до лав національної команди.