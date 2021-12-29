За словами Михайла, якби йому ця пропозиція надійшла рік чи півтора тому, то не замислюючись попросив би її відпустити.
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Потрапити в 20 років до Англії, це дуже круто. Але з приходом до клубу Срни та Де Дзербі все кардинально змінилося,
– почав він.
Михайло додав, що у нього на руках довгостроковий контракт із віце-чемпіонами України і йти з команди він не збирається.
"З усіх сил намагатимусь допомогти Шахтарю виграти у всіх турнірах, де ми граємо", – підсумував гравець.
Мудрика хоче придбати Брентфорд
- Англійський Брентфорд зробив Шахтарю пропозицію щодо трансферу хавбека Михайла Мудрика.
- Клуб АПЛ збільшив пропозицію щодо Мудрика до 15 мільйонів євро. Раніше "гірники" відмовилися продавати українця до Брентфорда за 12 млн плюс бонуси.
- Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах за Шахтар. Уболівальники визнавали 20-річного вінгера найкращим гравцем донецької команди у листопаді та грудні.
- Ще раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив інформацію про виклик Мудрика до лав національної команди.