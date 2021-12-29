За словами Михайла, якби йому ця пропозиція надійшла рік чи півтора тому, то не замислюючись попросив би її відпустити.

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Потрапити в 20 років до Англії, це дуже круто. Але з приходом до клубу Срни та Де Дзербі все кардинально змінилося,

– почав він.

Михайло додав, що у нього на руках довгостроковий контракт із віце-чемпіонами України і йти з команди він не збирається.

"З усіх сил намагатимусь допомогти Шахтарю виграти у всіх турнірах, де ми граємо", – підсумував гравець.

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