Терлюга: Я не могла забыть тот яркий и эмоциональный день

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 55 килограммов. В финале соревнований она уступила болгарской спортсменке Ивет Горановой.

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В своих соцсетях каратистка напомнила о памятной для нее дате.

"Год назад был один из лучших дней в моей жизни. Я не могла забыть тот яркий и эмоциональный день. Каждый матч был тяжелым. Каждая победа была столь вкусной.

Одна из них, в конце концов, была самой плохой и навсегда оставила во мне мысли "Что еще я могу сделать лучше?!" Путь к этой медали был трудным и исполненным препятствий.

Но я могу легко забыть о том, что я отдала, сколько нормальных вещей в жизни я потеряла, травмы, пот, кровь и слезы, потому что в конце концов я горжусь тем, что я уникальна и сохраняю эту ценную медаль в своей карьере.

С того момента я стала олимпийским медалистом и моя жизнь изменилась.

У меня был только один шанс, и с лучшей поддержкой моей команды мы добились невероятного результата. Спасибо моим близким, которые помогали мне на том олимпийском пути. Я знаю, кто был искренне со мной.

Вчера (4 августа) я прочла хорошую новость о каратэ в шорт-листе олимпийских видов спорта в Лос-Анджелесе-2028. Еще один шанс для талантливых спортсменов. Еще один шанс для зрелищного спорта. Я люблю каратэ и надеюсь навсегда видеть наш вид спорта олимпийским. Мы этого точно заслуживаем", – написала спортсменка в своем инстаграмме.

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